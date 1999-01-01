Мы молодая, стремительно развивающаяся компания, которая занимается выкупом товаров и доставкой грузов авто-, жд-,

море- и авиасообщением.

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о грузе (наименовании товара, его объем, вес, стоимость, откуда забрать и куда доставить) и мы оперативно рассчитаем стоимость доставки,

а так же ответим на все сопутствующие вопросы. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом ( WhatsApp email ), сообщите информациюо грузе (наименовании товара, его объем, вес, стоимость, откуда забрать и куда доставить) и мы оперативно рассчитаем стоимость доставки,а так же ответим на все сопутствующие вопросы.

Отправки из Китая осуществляются ежедневно . Каждая посылка привязана к трек номеру для удобства отслеживания. Оплата за доставку

осуществляется по факту прибытия груза в г. Москва.

Fast Express China - это доставка любых товаров из Китая в точный срок и по низкой цене

Fast Express China - упростит доставку ваших товаров

из Китая

Вам не нужно заниматься вопросами таможенного оформления, всю рутинную работу мы берём на себя.

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Минимальный вес груза от 20кг.

Скорость отклика выше

Скорость доставки выше

Стоимость доставки ниже

Курс доллара ниже

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Доставка тяжелых, и объемных грузов.