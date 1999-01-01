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Доставка товаров из Китая

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Отслеживание груза

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Отправка каждый день

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Гарантия лучшей цены

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Высокая скорость доставки

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Ответственность

Цена, стоимость

Склад в Китае Иу, Гуанчжоу

Отслеживание груза
Цена, стоимость
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Политика конфиденциальности
Мы молодая, стремительно развивающаяся компания, которая занимается выкупом товаров и доставкой грузов авто-, жд-,
море- и авиасообщением.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом (WhatsApp, Telegram, email), сообщите информацию
о грузе (наименовании товара, его объем, вес, стоимость, откуда забрать и куда доставить) и мы оперативно рассчитаем стоимость доставки,
а так же ответим на все сопутствующие вопросы.
Отправки из Китая осуществляются ежедневно. Каждая посылка привязана к трек номеру для удобства отслеживания. Оплата за доставку
осуществляется по факту прибытия груза в г. Москва.

Fast Express China - это доставка любых товаров из Китая в точный срок и по низкой цене

Fast Express China - упростит доставку ваших товаров
из Китая

Вам не нужно заниматься вопросами таможенного оформления, всю рутинную работу мы берём на себя.

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Минимальный вес груза от 20кг.

Скорость отклика выше

Скорость доставки выше

Стоимость доставки ниже

Курс доллара ниже

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Доставка тяжелых, и объемных грузов.

ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

Наши услуги

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до 15-18 дней
Срок:
Доставка
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до 20-25 дней
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до 30 дней
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Комиссия:
Выкуп товара
от
1%
от
1,5$
от
2,5$
от
2$

Как мы работаем

Контейнер, железный ящик

Консультация

1
Консультация, разговор, собеседование
Договор, бумага
2

Договор

Автомобиль, отправка, доставка
3

Отправка

Часы, время, ожидание
4

Ожидание

Оплата, деньги, купюры, монеты
5

Оплата

Получение, коробка, груз, товар
6

Получение груза

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Оставьте заявку. Через некоторое время мы свяжемся с вами и проведем
бесплатную консультацию.
Политика конфиденциальности
Контакты
Этапы работы
Услуги
О нас
Главная
+7 (922) 422-92-22
Позвоните нам
Express China
Fast
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