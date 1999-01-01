Мы молодая, стремительно развивающаяся компания, которая занимается выкупом товаров и доставкой грузов авто-, жд-, море- и авиасообщением.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом (WhatsApp, Telegram, email), сообщите информацию о грузе (наименовании товара, его объем, вес, стоимость, откуда забрать и куда доставить) и мы оперативно рассчитаем стоимость доставки, а так же ответим на все сопутствующие вопросы.
Отправки из Китая осуществляются ежедневно. Каждая посылка привязана к трек номеру для удобства отслеживания. Оплата за доставку осуществляется по факту прибытия груза в г. Москва.
Fast Express China - это доставка любых товаров из Китая в точный срок и по низкой цене
Fast Express China - упростит доставку ваших товаров из Китая
Вам не нужно заниматься вопросами таможенного оформления, всю рутинную работу мы берём на себя.